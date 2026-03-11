 Aller au contenu principal
Raymond Wittmann nommé au directoire de BMW
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 10:08

BMW Group annonce que son conseil de surveillance a nommé Raymond Wittmann comme nouveau membre du directoire : il assumera la responsabilité de la production lorsque Milan Nedeljkovic prendra la présidence du directoire à l'issue de l'AG annuelle du 13 mai.

Raymond Wittmann travaille au sein du constructeur automobile allemand depuis 2015 et est responsable de la stratégie et du développement d'entreprise depuis 2024. Auparavant, il a occupé plusieurs postes de direction dans diverses divisions.

Il a notamment exercé les fonctions de chef de l'assemblage à l'usine de Munich, de directeur financier de la région commerciale des Amériques, et de chef de projet pour l'établissement du site de production à San Luis Potosí (Mexique).

"Grâce à son expérience large et interdivisionnaire et à sa perspective internationale, il possède les qualités clés pour diriger la division production", commente Nicolas Peter, le président du conseil de surveillance.

Valeurs associées

BMW

BMW
80,700 EUR XETRA +0,37%
