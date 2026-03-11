Raymond Wittmann nommé au directoire de BMW
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 10:08
Raymond Wittmann travaille au sein du constructeur automobile allemand depuis 2015 et est responsable de la stratégie et du développement d'entreprise depuis 2024. Auparavant, il a occupé plusieurs postes de direction dans diverses divisions.
Il a notamment exercé les fonctions de chef de l'assemblage à l'usine de Munich, de directeur financier de la région commerciale des Amériques, et de chef de projet pour l'établissement du site de production à San Luis Potosí (Mexique).
"Grâce à son expérience large et interdivisionnaire et à sa perspective internationale, il possède les qualités clés pour diriger la division production", commente Nicolas Peter, le président du conseil de surveillance.
Valeurs associées
|80,700 EUR
|XETRA
|+0,37%
