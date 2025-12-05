Raymond James rétrograde Atlantic Union Bank à "performance du marché"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 décembre - ** Raymond James rétrograde les actions de la banque régionale américaine Atlantic Union Bank AUB.N de "strong buy" à "market perform"

** La société de courtage réduit sesestimations de bénéfice par action pour tenir compte de la baisse des rendements des nouveaux prêts et d'une accrétion plus lente que prévu provenant de l'acquisition de Sandy Spring Bancorp et d'American National Bank

** AUB a acheté American National en 2024 et Sandy Spring en 2025

** L'accrétion des prêts de Sandy Spring est inférieure de 25 % aux prévisions depuis l'acquisition en avril; l'accrétion d'American National sera probablement épuisée au début de 2027, selon la maison de courtage

** La rentabilité des liquidités de l'AUB, inférieure à celle de ses pairs, limite la capacité d'augmenter la valorisation de la prime , selon la société de courtage

** 6 des 9 analystes considèrent le titre comme un "achat" ou un "achat fort", 3 comme un "maintien"; PT médian à 41 $ - données compilées par LSEG

** A la clôture de jeudi, AUB a baissé de 7,7 % depuis le début de l'année