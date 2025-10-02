Raymond James relève son objectif de cours sur Warner Bros Discovery en vue d'un scénario de fusion et d'acquisition

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 octobre - ** La société de courtage Raymond James relève son objectif de cours sur la société de médias Warner Bros Discovery WBD.O à 22 $ contre 13 $, et réitère sa recommandation de "surperformance"

** Raymond James a mis à jour ses modèles avant les résultats du troisième trimestre et a ajusté l'évaluation avant l'offre potentielle de Paramount Skydance PSKY.O

** Indique que PSKY essaie d'avoir une longueur d'avance sur d'autres acheteurs potentiels et cherche à acquérir la totalité de WBD

** « Si PSKY fait une offre maintenant, nous pensons que l'urgence est accrue car ces discussions préalables à la scission pourraient avoir des conséquences fiscales pour une transaction postérieure à la scission », selon le courtage

** 12 des 27 analystes qui couvrent le titre ont une recommandation d'"achat" ou supérieure, et 15 une recommandation de "maintien"; l'objectif de cours médian est de 14,50 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action WBD est en hausse d'environ 83 % depuis le début de l'année