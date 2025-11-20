Raymond James relève la note de First Citizens Bancshares à "strong buy" et augmente son objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 novembre - ** Raymond James relève First Citizens Bancshares FCNCA.O de "surperformance" à "achat fort"; augmente son objectif de cours de 2 100 $ à 2 200 $

** La société de courtage estime que l'action est sous-évaluée et que le sentiment négatif à l'égard de la banque est exagéré

** "Nous pensons que le sentiment des investisseurs est sur le point de devenir positif et que les actions se négociant à une décote importante par rapport à ses pairs, une opportunité d'achat unique s'est présentée", - Raymond James

** Le courtier note également que la banque accroît ses prêts et ses dépôts plus rapidement, ce qui peut augmenter les bénéfices

** 9 des 14 sociétés de courtage évaluent l'action à "acheter" ou plus et 5 à "conserver"; leur objectif de cours médian est de 2 190 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action a baissé d'environ 13,4 % depuis le début de l'année