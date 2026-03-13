 Aller au contenu principal
Raymond James relève la note d'Esquire Financial à la suite de l'opération Signature Bancorp
information fournie par Reuters 13/03/2026 à 11:37

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 mars -

** Raymond James relève les actions de la banque communautaire Esquire Financial ESQ.O de "market perform" à "strong buy"

** L'acquisition de la société privée Signature Bancorporation, basée à Chicago et disposant de 2 milliards de dollars d'actifs, est fortement relutive, améliore le profil de croissance de la banque et soutient un biais à la hausse des estimations

** L'opération devrait être conclue au troisième trimestre de 2026 et avoir un effet relutif de 23 % sur le bénéfice par action de 2027E - Raymond James

** Deux analystes sur trois considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat" et un "maintien"; leur prévision médiane est de 121 $ - données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année, à la dernière clôture, ESQ a augmenté de 3,8 %

