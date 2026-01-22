Raymond James relève la note d'Alphabet à "strong buy" et augmente l'objectif de cours ; les actions grimpent

22 janvier - ** Les actions de la société mère de Google, Alphabet GOOGL.O , sont en hausse de 1,9 % à 334,52 $ dans les premiers échanges sur le marché

** La maison de courtage Raymond James relève la note de GOOGL de "surperformance" à "achat fort"; augmente l'objectif de cours de 315 $ à 400 $, ce qui implique une hausse de 21,8 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La maison de courtage indique que son analyse ascendante actualisée de Google Cloud Platform (GCP) et Search a permis de relever considérablement ses prévisions pour 2026-27, le courtier se situant à un niveau élevé pour les revenus de 2027

** "Nous pensons que GOOGL est susceptible d'entrer dans un cycle d'amélioration du récit autour de sa pile d'IA et de révisions à la hausse, ce qui pourrait créer l'une des histoires d'accélération de l'IA les plus qualitatives en termes de chiffre d'affaires dans l'univers public", déclare Raymond James.

** 51 des 61 sociétés de courtage qui couvrent le titre recommandent une note d'au moins "acheter", les autres "conserver"; le titre a un objectif de cours médian de 340 $ - données compilées par LSEG

** GOOGL a augmenté de 65,4 % en 2025