Raymond James lance la couverture de Medallion Financial avec une note “en ligne avec le marché”

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9 juillet -

** Raymond James lance la couverture de la société de financement spécialisé Medallion Financial MFIN.O avec une note “en ligne avec le marché”

** La société de courtage met en avant un profil de croissance parmi les meilleurs du secteur et un modèle opérationnel hautement évolutif, qui devraient se traduire par un effet de levier opérationnel positif

** Elle ajoute que la licence bancaire industrielle très attractive de MFIN lui donne accès à des dépôts intermédiés assurés par la FDIC, ce qui lui permettra de soutenir sa croissance

** La société de courtage note également que le portefeuille de prêts de l’entreprise comprend une part importante de prêts plus risqués, en particulier dans le segment des loisirs, où de nombreux emprunteurs présentent des antécédents de crédit moins solides

** Parmi les quatre analystes, un recommande “d’acheter fortement” le titre et trois “de conserver”; leur objectif de cours médian est de 10,50 $ – données compilées par LSEG

** Compte tenu de l'évolution de la séance, le titre affiche une baisse de 4,5 % depuis le début de l'année