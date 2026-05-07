Rave intente une action en justice antitrust contre Apple suite au retrait de son application de partage de vidéos de l'App Store

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis
Le développeur de logiciels Rave a déposé jeudi une plainte antitrust contre Apple AAPL.O , alléguant que le fabricant de l'iPhone avait retiré de l'App Store l'application de Rave permettant le visionnage partagé de contenus vidéo après avoir lancé un produit concurrent appelé SharePlay.
Basée en Ontario, au Canada, Rave réclame la réintégration de son application dans l'App Store ainsi que « des centaines de millions de dollars » de dommages-intérêts, selon la plainte déposée devant le tribunal fédéral américain du New Jersey.
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