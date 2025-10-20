 Aller au contenu principal
RAPT reprend du poil de la bête grâce à un médicament contre les affections cutanées dont l'efficacité est comparable à celle du médicament de Roche
information fournie par Reuters 20/10/2025 à 18:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

20 octobre - ** Les actions de Rapt Therapeutics RAPT.O augmentent de 44,5 % pour atteindre 42,39 $, leur plus haut niveau depuis plus d'un an

** Le développeur de médicaments déclare que son médicament expérimental pour traiter l'urticaire chronique spontanée (CSU) a montré une efficacité et une sécurité comparables à celles du Xolair de Roche ROG.S et de Novartis NOVN.S lors d'un essai de phase intermédiaire en Chine

** L'étude de 137 patients a testé la sécurité et l'efficacité du médicament, RPT904, administré à des intervalles de 8 semaines et 12 semaines, par rapport au Xolair administré toutes les 4 semaines - RAPT

** La CSU, également connue sous le nom d'urticaire chronique, est une affection cutanée qui provoque des plaques rouges récurrentes qui démangent, sans facteur déclenchant connu, et qui dure souvent des mois

** L'étude n'était pas une étude formelle de non-infériorité et aucune hypothèse statistique n'a été testée - RAPT

** Près de 46% des patients sous RPT904 ne présentaient aucun symptôme d'urticaire à la semaine 16, contre 33,3% sous Xolair - RAPT

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en hausse de ~171% depuis le début de l'année

Valeurs associées

NOVARTIS
104,140 CHF Swiss EBS Stocks -0,08%
RAPT THERAP
33,6700 USD NASDAQ +14,76%
ROCHE HLDG DR
281,100 CHF Swiss EBS Stocks -0,92%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

