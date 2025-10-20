RAPT reprend du poil de la bête grâce à un médicament contre les affections cutanées dont l'efficacité est comparable à celle du médicament de Roche

(Mises à jour)

20 octobre - ** Les actions de Rapt Therapeutics RAPT.O augmentent de 44,5 % pour atteindre 42,39 $, leur plus haut niveau depuis plus d'un an

** Le développeur de médicaments déclare que son médicament expérimental pour traiter l'urticaire chronique spontanée (CSU) a montré une efficacité et une sécurité comparables à celles du Xolair de Roche ROG.S et de Novartis NOVN.S lors d'un essai de phase intermédiaire en Chine

** L'étude de 137 patients a testé la sécurité et l'efficacité du médicament, RPT904, administré à des intervalles de 8 semaines et 12 semaines, par rapport au Xolair administré toutes les 4 semaines - RAPT

** La CSU, également connue sous le nom d'urticaire chronique, est une affection cutanée qui provoque des plaques rouges récurrentes qui démangent, sans facteur déclenchant connu, et qui dure souvent des mois

** L'étude n'était pas une étude formelle de non-infériorité et aucune hypothèse statistique n'a été testée - RAPT

** Près de 46% des patients sous RPT904 ne présentaient aucun symptôme d'urticaire à la semaine 16, contre 33,3% sous Xolair - RAPT

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en hausse de ~171% depuis le début de l'année