Rapport Therapeutics s'effondre après le lancement d'offres d'actions et d'obligations convertibles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 octobre - ** Les actions de Rapport Therapeutics ( RAPP.O ) ont chuté de 20 % à 22 dollars après la clôture, alors que la société cherche à lever des fonds

** La société de biotechnologie spécialisée dans les troubles neurologiques lance des offres publiques comprenant 200 millions de dollars d’actions et 150 millions de dollars d’obligations convertibles à échéance en 2032; elle prévoit également de vendre des actions à un investisseur spécifique dans le cadre d’un placement privé parallèle

** Elle prévoit d’utiliser le produit net de ces opérations pour financer, entre autres, les essais cliniques visant à faire progresser son traitement contre la manie bipolaire, le RAP-219, ainsi que la R&D

** Morgan Stanley, Leerink et Evercore dirigent les offres publiques et le placement privé

** Le 20 octobre, l’action RAPP a clôturé en hausse de 2,7 % à 29,37 dollars après que la société a annoncé que le RAP-219 avait atteint les objectifs principaux et secondaires lors d’un essai de phase intermédiaire

** La société, dont le siège est à Boston, compte environ 47,98 millions d’actions en circulation, pour une capitalisation boursière actuelle d’environ 1,3 milliard de dollars

** Le titre a clôturé en hausse de 8,7 % à 27,54 dollars mardi. Les actions ont chuté de 34 % au cours des trois derniers mois, ce qui les place en baisse de 9 % depuis le début de l'année

** La société, soutenue par Johnson & Johnson JNJ.N , est entrée en bourse en juin 2024 après une introduction en bourse au prix de 17 dollars