Rapport Therapeutics bondit après que son médicament contre les crises d'épilepsie a atteint ses principaux objectifs lors d'un essai de phase intermédiaire

8 septembre - ** Les actions du développeur de médicaments Rapport Therapeutics RAPP.O ont plus que doublé pour atteindre 30 dollars avant l'ouverture du marché ** Le médicament oral expérimental de RAPP, RAP-219, a été testé sur 30 patients dans le cadre d'un essai de phase intermédiaire pour les adultes souffrant de crises focales difficiles à traiter, où un dispositif cérébral a été implanté pour suivre l'activité des crises

** La société indique que les patients ont constaté une baisse médiane de 77,8 % des crises, et que 24 % d'entre eux n'ont plus eu de crises après le traitement de huit semaines

** Rapport prévoit de rencontrer les régulateurs américains plus tard cette année et de commencer deux études de phase tardive au troisième trimestre de 2026

** À la dernière clôture, l'action RAPP a baissé de 19,5 % depuis le début de l'année