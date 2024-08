RAPPORT SPÉCIAL-Comment une agence sanitaire américaine est devenue un bouclier pour les pollueurs

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

7 août -

Par Jaimi Dowdell, M.B. Pell, Benjamin Lesser, Michelle Conlin, Phoebe Quinton et Waylon Cunningham

Les 43 000 tonnes de déchets radioactifs et de terre proviennent d'une initiative top secrète: Le projet Manhattan, qui a permis de fabriquer les bombes atomiques que l'Amérique a lancées sur le Japon en 1945.

En 1973, ces déchets se sont retrouvés dans une décharge sans revêtement à Bridgeton, dans le Missouri, en banlieue de Saint-Louis. Des ouvriers l'ont épandu pour couvrir les ordures et les débris de construction. En 1990, l'Agence américaine de protection de l'environnement a déclaré que la décharge de West Lake était l'un des sites les plus contaminés du pays et qu'il fallait l'assainir. Pourtant, de nombreuses personnes vivant à proximité de la décharge ne connaissaient pas l'histoire toxique de West Lake.

Ce n'est qu'en 2012, alors que les ordures brûlaient sous terre, que la décharge a éclaté au grand jour. L'odeur nauséabonde a étouffé les quartiers voisins. Les parents ont enfermé leurs enfants à l'intérieur. Les services d'urgence ont élaboré des plans d'évacuation, craignant que les déchets en combustion ne provoquent une catastrophe nucléaire. Les habitants se sont mobilisés, mettant en avant des histoires d'enfants mourant du cancer. Ils ont fait pression sur le géant de la gestion des déchets Republic Services, propriétaire de la décharge, pour qu'il enlève les déchets radioactifs. En 2017, HBO a diffusé un documentaire sur leur cause.

Malgré toute la publicité faite autour de la radioactivité, Republic a rejeté les revendications des voisins. Les déchets nucléaires sont toujours là, et le gouvernement n'a pas précisé quand le nettoyage commencerait.

En réfutant les plaintes des voisins, Republic a fait appel à un allié improbable sur lequel les entreprises américaines s'appuient depuis des décennies: une agence fédérale de la santé créée pour protéger les personnes des risques environnementaux tels que la décharge de West Lake.

Un rapport de 2015 de cette petite bureaucratie, l'Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR), n'a identifié aucune matière radioactive à l'extérieur de la décharge. Il déclarait que la décharge ne présentait aucun risque pour la santé de la communauté et que le gaz radioactif ne quitterait pas le site. Cette évaluation contredisait les conclusions de deux groupes de scientifiques: certains engagés par le procureur général du Missouri et d'autres appartenant à une société de conseil en environnement travaillant avec les habitants. La République utilise toujours le rapport de l'ATSDR pour plaider en faveur d'un nettoyage moins coûteux de la contamination, alors qu'il est de plus en plus évident que l'évaluation de l'agence était erronée.

Certains habitants ont déclaré à Reuters qu'ils n'appréciaient pas le rôle joué par l'agence dans cette longue saga. Deborah Mitchell a grandi à Spanish Village, à moins d'un kilomètre de la décharge. Elle a perdu ses deux parents à cause du cancer et s'est elle-même battue contre la maladie. Des dizaines de voisins ont des histoires similaires. Trois chercheurs en cancérologie ont déclaré à Reuters que le nombre de cas dans le quartier était inquiétant et nécessitait une étude approfondie. Cela n'a jamais été fait.

"Vous avez l'impression d'être manipulé par votre propre gouvernement", a déclaré M. Mitchell à propos du rôle de l'ATSDR.

Dans une réponse envoyée par courrier électronique aux questions de Reuters, Republic Services a déclaré être d'accord avec la conclusion de l'ATSDR selon laquelle la décharge ne présente aucun risque pour la communauté. Ses propres experts sont parvenus à une conclusion similaire en 2015.

La société a "toujours plaidé en faveur d'une réhabilitation responsable de West Lake", indique la déclaration de Bridgeton Landfill LLC, filiale de Republic. L'entreprise a dépensé "des dizaines de millions de dollars" pour étudier la décharge et a "respecté toutes les directives de l'EPA"

La société minière Cotter Corp et le ministère américain de l'énergie, gestionnaire de l'arsenal nucléaire américain, sont également responsables du site. Le DOE s'est refusé à tout commentaire et Cotter n'a pas répondu aux questions concernant les plans de nettoyage.

L'utilisation par Republic de l'ATSDR pour plaider en faveur d'une dépollution moins importante de la décharge de West Lake est une stratégie utilisée par certaines entreprises sur des sites toxiques à travers les États-Unis.

L'ATSDR, qui fait partie du ministère américain de la santé et des services sociaux, est une agence de santé publique qui conseille l'EPA. Elle a été créée en 1980 par une loi fédérale historique qui exigeait des pollueurs qu'ils nettoient leurs déchets toxiques. L'agence était censée protéger le public en identifiant les risques liés à ces sites. Au lieu de cela, elle minimise et ignore régulièrement les préoccupations des voisins en matière de santé, selon une enquête de l'agence Reuters. Les entreprises et autres pollueurs utilisent le travail de l'agence contre les personnes qu'elle est censée protéger.

L'agence a publié 428 rapports contenant 1 582 conclusions relatives à la santé entre 2012 et 2023. Dans 68 % des cas, elle a déclaré que les communautés étaient à l'abri des dangers ou n'a pris aucune décision, selon une étude de Reuters.

Le fait que l'ATSDR n'ait trouvé que peu de dommages sur les sites de déchets les plus contaminés du pays est à peine croyable, a déclaré Judith Enck, ancienne administratrice régionale de l'EPA. Elle est aujourd'hui présidente et fondatrice de Beyond Plastics, une organisation à but non lucratif qui cherche à mettre fin à la pollution par les plastiques.

"Ce n'est pas du tout surprenant et c'est pourquoi je conseille aux groupes communautaires de ne pas demander l'intervention de l'ATSDR", a-t-elle déclaré. "L'ATSDR a une longue histoire de minimisation des problèmes de santé environnementale, et cela nécessite une enquête indépendante de la part du Congrès

"NOUS N'AVIONS PAS LE PERSONNEL NÉCESSAIRE

Les fréquentes déclarations d'innocuité de l'agence s'appuient souvent sur des recherches erronées, a constaté Reuters. Dans au moins 38 % des cas, les rapports de l'agence montrent que ses chercheurs se sont appuyés sur des données anciennes ou erronées.

Pour son analyse, Reuters a consulté 15 sources ayant de l'expérience dans le domaine de la santé publique et de l'environnement.

Les responsables de l'ATSDR n'ont pas répondu aux questions concernant ses performances globales, les erreurs dans son travail ou l'utilisation de ses rapports par les pollueurs. Dans une déclaration envoyée par courrier électronique à Reuters, ils ont indiqué que leur rapport sur la décharge de West Lake avait identifié un risque potentiel: des particules de poussière radioactive pourraient être libérées si la surface de la décharge était perturbée. Ces particules pourraient être inhalées par les travailleurs et nuire à leur santé.

"Sur le site de la décharge de West Lake, l'ATSDR n'a pas eu la preuve que les résidents buvaient des eaux souterraines contaminées par la décharge, mangeaient ou ingéraient accidentellement des sols contaminés par la décharge, respiraient du radon lié à la décharge ou absorbaient des radiations émises par les contaminants de la décharge", précise la déclaration.

Il est impossible de savoir combien de fois l'agence a eu raison de déclarer les communautés sûres, car la recherche de dommages s'arrête souvent une fois que l'ATSDR a fait part de ses conclusions. Néanmoins, Reuters a trouvé au moins 20 cas, entre 1996 et 2017, où l'agence a déclaré qu'un danger potentiel ne présentait aucun risque pour la santé, avant d'être réfutée plus tard par d'autres agences gouvernementales ou par l'ATSDR elle-même. Ces rapports s'appuyaient sur des données obsolètes ou limitées, contenaient des erreurs mathématiques ou présentaient des conclusions trop optimistes.

Patrick Breysse, qui a dirigé l'agence de 2014 à 2022, a déclaré que sur les centaines de rapports publiés par l'ATSDR, 20 étaient un petit nombre. Il a également fait remarquer que tous les sites pollués ne sont pas dangereux.

Mais il a reconnu que l'agence fonde souvent ses décisions sur les informations dont elle dispose plutôt que sur ses propres études bien construites.

"L'ATSDR a souvent manqué de ressources pour collecter les données nécessaires pour combler les lacunes dans notre compréhension des risques potentiels pour la santé", a déclaré M. Breysse. "Nous n'avions pas le personnel nécessaire

L'agence a déclaré à Reuters qu'elle utilisait "les meilleures données scientifiques disponibles pour protéger les communautés des effets nocifs sur la santé liés à l'exposition à des substances dangereuses"

"L'ATSDR étant une agence fédérale de santé publique non réglementaire, elle s'appuie généralement sur d'autres agences pour obtenir des données d'échantillonnage environnemental, y compris des agences réglementaires telles que l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA), dont la mission est d'effectuer des échantillonnages environnementaux", a déclaré l'agence.

Mme Breysse a souligné les cas où l'ATSDR est intervenue pour aider le public. Parmi ses réussites, les recommandations de l'agence ont permis d'éviter une augmentation de la pollution due à un projet d'agrandissement d'une usine de recyclage de métaux à Chicago. Elle a également contribué à identifier une crise de santé publique en 2016 à Flint, dans le Michigan, où l'eau potable était contaminée par des niveaux élevés de plomb, ce qui a déclenché une situation d'urgence au niveau fédéral.

PROFITER DES FAIBLESSES L'analyse de Reuters est la plus complète jamais réalisée sur l'agence, qui a déjà fait l'objet d'enquêtes du Congrès et du Government Accountability Office. Malgré des décennies de critiques, l'agence continue de publier des recherches qui s'appuient sur des pratiques que son propre comité d'examen, dans une évaluation de 2010 (), a qualifiées de "pratiquement inutiles" et de "pas très bonnes"

Certaines entreprises ont profité de la faiblesse de l'agence. Elles ont utilisé ses recherches pour repousser les poursuites judiciaires, refuser d'indemniser les victimes, critiquer leurs opposants et plaider pour retarder, réduire ou annuler le nettoyage de leurs déchets toxiques. Les travaux de l'ATSDR ont permis aux pollueurs d'économiser au moins des dizaines de millions de dollars sur les opérations de nettoyage, de retarder des milliards de dollars de demandes de remboursement de frais médicaux et d'exposer des millions de personnes à des risques potentiels. Outre Republic Services - deuxième opérateur national de gestion des déchets - les entreprises qui ont invoqué les recherches erronées de l'ATSDR comprennent le géant de l'aérospatiale Boeing et Drummond Co Inc , une entreprise internationale de charbon basée en Alabama. La marine américaine et d'autres entités gouvernementales en ont également bénéficié. (Voir l'article connexe ).

Leurs tactiques s'inscrivent dans une pratique bien connue des entreprises, qui consiste à vanter les mérites d'une science erronée. L'industrie du tabac a vanté les mérites d'une recherche de piètre qualité pour affirmer que les cigarettes étaient sans danger. L'industrie des combustibles fossiles a utilisé cette stratégie pour qualifier le changement climatique de mythe.

Republic a commencé à exploiter le rapport 2015 de l'ATSDR sur West Lake dès le jour de sa publication. Le géant des déchets avait formé un groupe appelé Coalition to Keep Us Safe (Coalition pour notre sécurité) afin d'obtenir le soutien de la population en faveur du recouvrement des déchets radioactifs plutôt que de leur enlèvement. Republic affirme que cette option moins coûteuse présente moins de risques potentiels pour la santé. La coalition a diffusé sur les réseaux sociaux les conclusions de l'agence sanitaire. La chef de file de la coalition, Molly Teichman, s'est moquée des activistes locaux par le biais de son compte personnel sur Twitter, la plateforme de médias sociaux rebaptisée X depuis.

"Chers mombots de #westlakelandfill, votre émission de télé-réalité est terminée", a-t-elle tweeté. "Rentrez chez vous et passez du temps avec vos enfants, vous leur manquez"

Les messages ont été supprimés après que Reuters ait tenté de contacter Mme Teichman, qui n'a pas répondu à de nombreuses demandes de commentaires. Republic Services a envoyé à Reuters une déclaration écrite dissociant l'entreprise des remarques de Mme Teichman.

"Ces commentaires ne correspondent pas à nos points de vue, à nos objectifs ou à notre approche", peut-on lire dans cette déclaration.

Utiliser l'agence pour défendre les pollueurs n'est pas l'intention des législateurs lorsqu'ils ont rédigé la loi de 1980 sur l'intervention, l'indemnisation et la responsabilité en matière d'environnement (Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act), plus connue sous le nom de loi Superfund, a déclaré Rena Steinzor, une ancienne conseillère juridique du Congrès qui a conseillé les auteurs de la loi après sa promulgation.

"C'est une perversion", a déclaré Mme Steinzor, aujourd'hui professeur de droit à l'université du Maryland. "Je suis attristé mais pas choqué qu'ils aient été subvertis

"UNE FORTE SUGGESTION D'UN PROBLÈME"

En juin 2006, Deborah Mitchell est retournée dans la maison de son enfance à Spanish Village pour aider son père après le décès de sa mère, Janice Majka, d'un cancer du pancréas à l'âge de 64 ans.

Deborah Mitchell, qui ne se sentait pas très bien, raconte qu'elle est allée courir dans le quartier et qu'elle s'est arrêtée pour utiliser les toilettes d'un hôtel. Ce qu'elle y a vu l'a effrayée. D'abord, du sang dans ses selles. Ensuite, un avis concernant une réunion de l'EPA sur les déchets radioactifs enfouis dans la décharge.

Elle est choquée. Mitchell et d'autres enfants ont grandi en jouant dans la terre autour de Spanish Village, une enclave vallonnée de culs-de-sac, d'abris pour voitures et de piscines hors sol. Elle et d'autres enfants racontent qu'ils ont fait du vélo pour escalader une pile géante connue sous le nom de Sand Mountain (montagne de sable). Ils se sont balancés d'une liane dans un ruisseau qui descendait de la direction de la décharge vers leurs maisons. Aux abords de la décharge, ils ont cherché des perles et des pointes de flèches amérindiennes. Une fois rentrés chez eux, ils étaient si sales qu'ils devaient s'arroser avant d'entrer.

Mme Mitchell a assisté à la réunion de l'EPA en 2006 avec son père et a demandé à la petite assemblée combien de personnes étaient atteintes d'un cancer. Cinq personnes ont levé la main, dit-elle. Dans l'année qui suivit, elle et son père en firent partie.

En juillet 2006, à l'âge de 38 ans, un cancer colorectal a été diagnostiqué chez Mme Mitchell. L'année suivante, son père, Robert Majka, non-fumeur, s'est vu diagnostiquer un cancer du poumon à l'âge de 68 ans. À peu près à la même époque, un cancer du rein a été diagnostiqué chez Valerie Shelton, une femme de 59 ans qui vivait de l'autre côté de la rue.

Le père de Mitchell est décédé en 2008, Shelton en 2013. Dans les maisons voisines, cinq autres voisins sont décédés d'un cancer entre 2019 et 2022.

Bien que le cancer de Mme Mitchell soit en rémission depuis plus de dix ans, elle souffre de sclérose en plaques. Rien ne prouve que cette maladie auto-immune soit liée à l'exposition aux rayonnements environnementaux, mais elle et d'autres résidents s'inquiètent que cela puisse en être la cause. Ses problèmes de santé et ses fréquentes visites chez le médecin l'empêchent de travailler à plein temps. Autrefois très active et cycliste invétérée, elle peine aujourd'hui à marcher.

Les journalistes de Reuters ont retrouvé des résidents actuels ou anciens de la moitié des 92 maisons de Spanish Village. Au moins 33 d'entre eux ont été diagnostiqués depuis les années 1980 avec des cancers couverts par la loi sur l'indemnisation de l'exposition aux radiations (Radiation Exposure Compensation Act), une loi fédérale qui indemnise les personnes exposées aux déchets nucléaires des premiers programmes d'armement atomique. Pour vérifier les cas, les journalistes ont interrogé des membres de la famille, des amis et des voisins et ont examiné des dossiers médicaux, des certificats de décès, des notices nécrologiques ou des messages sur les médias sociaux.

Selon les chercheurs en cancérologie, il est difficile, voire impossible, de prouver l'existence d'un groupe de cancers, même lorsqu'il existe une cause présumée évidente, telle que les radiations. En effet, de nombreux facteurs entrent en jeu, notamment la génétique, les mouvements de population et la durée d'exposition à divers agents cancérigènes. En outre, les scientifiques ne comprennent pas parfaitement les causes du cancer.

Néanmoins, la découverte par Reuters de 33 cas de cancer à Spanish Village est "très suggestive" d'un problème, a déclaré Sarah Chavez, une scientifique de la santé publique à l'université Washington de Saint-Louis qui a examiné les recherches de l'agence de presse. Sarah Chavez dirige le Missouri Cancer Consortium, un groupe qui étudie et suit les disparités en matière de cancer.

La santé des personnes vivant à proximité de la décharge n'a jamais fait l'objet d'une étude approfondie. Dans sa déclaration à Reuters, la filiale de Republic's Bridgeton a fait référence à une étude réalisée en 2014 par l'État sur le nombre de cancers chez les résidents actuels. Cette étude a révélé que certains codes postaux proches du site présentaient des taux plus élevés que prévu de leucémie chez l'adulte ou de cancer du cerveau chez l'enfant. L'étude n'a pas révélé de taux élevés de cancer dans le code postal qui comprend Spanish Village. M. Chavez a déclaré que le rapport de 2014 couvrait trop peu de maladies et n'avait pas permis de suivre les résidents, comme Mitchell, qui avaient déménagé.

Les tests effectués sur des échantillons de poussière dans les maisons de Spanish Village ont donné des résultats contradictoires, chacun faisant l'objet de critiques de la part des parties opposées. M. Republic cite une étude de 2017 financée par l'EPA et portant sur des échantillons de poussière prélevés dans deux maisons de Spanish Village, qui ne fait état d'aucune radiation provenant de la décharge. Mais un autre scientifique a trouvé des niveaux élevés de radioactivité dans au moins huit maisons de Spanish Village. Il a effectué certains de ses tests pour les avocats des plaignants.

De nombreux membres de la communauté interrogés par Reuters ont rappelé qu'ils espéraient que l'ATSDR apporterait un soulagement. Mais le rapport 2015 de l'agence sur West Lake a déclaré que la communauté n'avait pas été exposée aux radiations de la décharge. Elle n'a pas enquêté sur les inquiétudes concernant le cancer et d'autres maladies.

Dans sa déclaration à Reuters, l'ATSDR a indiqué qu'elle s'était appuyée sur les données fournies par l'EPA en 2015 pour formuler ses conclusions sur la décharge.

En début d'année, sous l'impulsion du sénateur Josh Hawley du Missouri, le Sénat américain a approuvé une loi fédérale visant à indemniser les résidents proches de la décharge dans le cadre d'un programme de 50 milliards de dollars destiné aux victimes des radiations du projet Manhattan. Le président Biden s'est engagé à signer le projet de loi s'il est adopté par la Chambre des représentants, mais le président de la Chambre, Mike Johnson, n'a pas prévu de le soumettre au vote.

"Cela fait des années que les habitants disent au gouvernement que ses études sont erronées", a déclaré M. Hawley dans une réponse envoyée par courrier électronique aux questions de Reuters. "Les conclusions erronées de l'ATSDR ne font que souligner la négligence flagrante dont il est question ici

"LE DOUTE, C'EST CE QU'ILS VEULENT

L'ATSDR est chargée d'évaluer les risques sanitaires sur les sites du Superfund. Elle est censée contribuer à prévenir ou à réduire l'exposition à ces risques et aux maladies qu'ils peuvent provoquer. L'agence émet des conclusions et des recommandations pour réduire les risques, mais elle n'a pas de pouvoir réglementaire.

L'EPA, qui dispose d'un pouvoir réglementaire, détermine la quantité de déchets que les pollueurs doivent nettoyer sur les sites du Superfund. Elle tient compte des conclusions et des recommandations de l'ATSDR lorsqu'elle prend ses décisions.

Les examens peuvent protéger la santé de millions d'Américains. Environ 78 millions d'entre eux vivent à moins de trois miles d'un site Superfund.

Dès le départ, deux groupes industriels influents sont devenus des champions improbables de l'agence. L'Association des fabricants de produits chimiques et l'Institut américain du pétrole se sont joints à un groupe de défense de l'environnement dans le cadre d'un procès intenté en 1982 pour obliger le gouvernement fédéral à créer l'ATSDR. Le travail de l'agence, ont-ils déclaré dans des documents déposés au tribunal, était important pour déterminer si les contaminants rendaient les gens malades.

En réalité, les études sur la pollution donnent souvent des résultats peu concluants quant aux risques pour la santé humaine. Six professeurs qui étudient l'influence des entreprises sur la santé publique ont déclaré à Reuters que l'utilisation de cette incertitude pour détourner la réglementation et la responsabilité est une stratégie de longue date des entreprises.

Dans le cas des sites d'enfouissement de déchets toxiques, les rapports de l'ATSDR, faibles et peu concluants, donnent aux pollueurs une incertitude qui fait autorité et qui est soutenue par le gouvernement, ce qui leur permet de s'opposer à des opérations de nettoyage de grande envergure, a constaté Reuters.

Les porte-parole des deux groupes industriels qui se sont joints à l'action en justice de 1982 ont refusé de commenter l'affaire parce qu'elle a été déposée il y a longtemps.

"La dernière chose que l'industrie souhaite, c'est une ATSDR efficace qui puisse dire avec plus de précision à quel point ces produits chimiques sont dangereux", a déclaré Thomas Burke, qui a été administrateur adjoint du Bureau de la recherche et du développement de l'EPA jusqu'en 2017. M. Burke a participé à la rédaction de la loi Superfund de 1980 et enseigne aujourd'hui à l'école de santé publique de l'université Johns Hopkins.

"Le doute est ce qu'ils veulent", a déclaré M. Burke.

Republic Services n'est pas d'accord avec l'évaluation de M. Burke. "Bridgeton Landfill, LLC veut une ATSDR efficace qui aide le public à comprendre qui est réellement exposé et qui ne l'est pas, et quels sont les risques réels qui existent et ceux qui n'existent pas", a déclaré un porte-parole de l'entreprise dans un courriel adressé à Reuters. "Nous pensons que c'est ce qu'a fait l'ATSDR à West Lake"

En 1993, la Washington Legal Foundation encourageait l'industrie à s'impliquer dans le processus de l'ATSDR pour tenter d'influencer les évaluations sanitaires de l'agence. Financée par des entreprises comme Koch Industries et Philip Morris, l'organisation juridique a déposé des mémoires dans des procès soutenant des entreprises comme Exxon et Monsanto. Dans une publication de 1993 (), le WLF a déclaré que les évaluations sévères de l'ATSDR pouvaient être coûteuses pour l'industrie, mais qu'une "participation précoce" aux examens de l'ATSDR "pouvait être très avantageuse" La WLF a noté que certains rapports avaient conduit à des nettoyages moins importants.

La même année, la fondation a organisé un déjeuner officieux pour l'industrie, intitulé "Comment minimiser la responsabilité du Superfund en gérant avec succès le processus d'évaluation sanitaire de l'ATSDR" Parmi les orateurs invités: Barry Johnson, alors administrateur adjoint de l'ATSDR. Lors d'entretiens récents, M. Johnson a déclaré qu'il ne se souvenait pas de cet événement ni des efforts déployés par l'industrie pour influencer l'agence.

Le WLF a refusé de commenter ses activités antérieures et a déclaré que l'ATSDR n'était plus au centre de ses préoccupations.

Les employés de l'agence rencontrent souvent des représentants de l'industrie lors de la collecte d'informations pour les évaluations, a déclaré Burt Cooper, qui a pris sa retraite en 2016 après 20 ans en tant que scientifique de la santé environnementale de l'ATSDR. Il n'était pas rare que des entreprises ou des militaires fassent pression sur l'agence, a-t-il déclaré, bien qu'il ne puisse pas se souvenir d'incidents spécifiques.

"On se fait battre", a déclaré M. Cooper. "Il s'agit d'avocats grassement payés, et vous êtes là à essayer de faire du mieux que vous pouvez avec de maigres ressources

Malgré la pression, M. Cooper affirme que les responsables de l'agence ne lui ont jamais demandé de modifier un rapport qui n'était pas basé sur la santé publique. "J'étais très fier de l'éthique et du dévouement de l'agence à la santé publique", a-t-il déclaré.

INFLUENCE EXTÉRIEURE

En 2008, une enquête du Congrès sur les performances de l'ATSDR a révélé que l'influence de l'industrie et de la politique contribuait à une recherche déficiente. Parmi les exemples relevés par la commission, citons L'ATSDR a cédé aux pressions d'un dirigeant d'entreprise et d'élus lors de l'étude de la contamination d'une usine de béryllium de Brush Wellman à Elmore, dans l'Ohio.

Cette multinationale, aujourd'hui appelée Materion, est le seul producteur américain de béryllium, un métal mou utilisé dans l'aérospatiale, l'automobile et d'autres industries. En 2006, l'entreprise envisageait d'agrandir son usine d'Elmore.

Le béryllium est cancérigène et peut également provoquer des maladies pulmonaires. À la demande du sénateur américain de l'époque, Mike DeWine, l'ATSDR a évalué les émissions atmosphériques de l'usine en 2001 et n'a relevé aucun problème de santé. Mais les auteurs du rapport ont déclaré que des travaux supplémentaires étaient nécessaires pour en avoir le cœur net. En 2006, l'ATSDR a annoncé son intention d'analyser le sang de 200 personnes de la communauté afin de rechercher des signes d'exposition au métal.

Le président et directeur général de l'entreprise, Richard J. Hipple, n'a pas apprécié ce projet. Il a écrit à DeWine et au gouverneur de l'époque, Bob Taft.

Les plans de l'ATSDR "risquent de nuire gravement à la réputation de Brush Wellman dans la communauté d'Elmore, d'accroître injustement les inquiétudes concernant les effets potentiels du béryllium sur la santé ... et d'augmenter la probabilité de litiges par les avocats des plaignants utilisant l'ATSDR comme justification", a déclaré M. Hipple à M. DeWine dans une lettre datée de mars 2006 et examinée par l'agence Reuters.

Après avoir entendu Hipple, Taft a envoyé une note manuscrite au secrétaire du ministère américain de la santé et des services sociaux. Il s'est plaint du fait que les actions de l'ATSDR pourraient dissuader Brush Wellman d'agrandir l'usine. "S'il vous plaît, demandez à quelqu'un de se pencher sur la question et de me contacter", écrit-il.

Brush Wellman a annoncé sa décision d'étendre ses activités à Elmore en septembre de la même année. En novembre, l'ATSDR a annoncé qu'elle avait analysé le sang de 18 personnes, soit 91 % de moins que ce qu'elle avait prévu avant l'intervention des responsables politiques. Les tests n'ont révélé aucun problème de santé majeur lié au béryllium provenant du site, a indiqué l'agence.

L'approche de l'agence a été "considérablement réduite" en partie à cause des inquiétudes soulevées par les élus et l'entreprise, selon un document de l'ATSDR de 2006 intitulé "ATSDR Brush Wellman Background Paper" (document de référence de l'ATSDR sur le brossage de Wellman)

Selon Jason Saragian, porte-parole de Materion, les émissions de l'usine d'Elmore sont restées "bien en deçà" des normes de sécurité nationales et fédérales pendant des décennies. Il a ajouté que l'entreprise ne pouvait pas spéculer sur les événements passés.

DeWine, Hipple et Taft ont refusé de commenter les événements de 2006.

PAS D'EFFET

L'examen par Reuters de 428 rapports de l'agence a révélé que celle-ci citait couramment des données obsolètes et manquait souvent d'échantillons adéquats d'air, d'eau et de sol. Dans 83 rapports, l'agence s'est basée sur des études, des échantillons ou des équipements qu'elle a admis être défectueux pour garantir l'absence de dommages. C'est notamment le cas du rapport sur la décharge de West Lake. Bien qu'il reconnaisse l'utilisation d'un équipement défectueux pour collecter des échantillons d'air, le rapport indique que ces échantillons n'ont révélé aucune radiation quittant le site.

Plus d'une douzaine de scientifiques indépendants ont déclaré à Reuters qu'il était difficile de tirer des conclusions définitives sur les risques pour la santé en raison du manque d'informations précises et actuelles.

"Les méthodes qu'ils utilisent et les hypothèses qu'ils appliquent aboutissent souvent à des études qui ne révèlent aucun effet", a déclaré David Michaels, épidémiologiste à l'école de santé publique de l'université George Washington.

M. Breysse, ancien directeur de l'ATSDR, a déclaré que le manque de financement de l'agence rendait difficile la réalisation d'études plus approfondies. L'agence fonctionnera avec 86 millions de dollars cette année et un personnel d'environ 200 personnes, soit la moitié de ce qu'il était en 2004, d'après les données fédérales sur les salaires. Elle répond à environ 700 demandes par an concernant les risques pour la santé. Les entreprises qu'elle examine font souvent pâlir l'ATSDR: Republic Services emploie environ 42 000 personnes et a enregistré un chiffre d'affaires de 15 milliards de dollars l'année dernière.

Lorsque l'agence reçoit des ressources, elle peut réaliser des travaux novateurs, a déclaré M. Breysse. Il a cité ses travaux visant à établir un lien entre l'eau potable contaminée et les cancers et autres maladies dont ont souffert les marines et les civils qui travaillaient sur la base militaire de Camp Lejeune, en Caroline du Nord. Les études sur le Camp Lejeune, qui ont débuté en 2014, ont coûté environ 40 millions de dollars, selon les témoignages du Congrès et les données des contrats fédéraux. Cela équivaut à environ la moitié du budget annuel de l'agence. Il a fallu une loi du Congrès, suivie de menaces de la part de deux sénateurs de Caroline du Nord, pour obliger la marine américaine à financer les travaux.

L'agence reçoit rarement un tel soutien pour d'autres sites. Même avec ce soutien politique, M. Breysse explique que le ministère de la défense a essayé de dicter la manière de mener les études à Camp Lejeune et a insisté pour voir tous les résultats à l'avance. "Nous avons dû nous battre pour conserver notre indépendance", a déclaré M. Breysse.

Le ministère de la défense a refusé de commenter cet article, renvoyant les questions à la marine. Cette dernière n'a pas répondu aux questions visant à déterminer si elle avait tenté d'influencer les travaux de l'ATSDR sur le camp Lejeune.

Les conclusions de l'agence signifient que jusqu'à un million d'anciens résidents et travailleurs de la base ont désormais la possibilité d'être indemnisés. Toutefois, le rapport sur le camp Lejeune a été publié longtemps après un rapport erroné de l'ATSDR datant de 1997, dans lequel l'agence déclarait que l'eau n'était pas nocive pour les adultes.

vIVRE DANS UN CIMETIÈRE

Le procureur général du Missouri a poursuivi Republic Services en 2013, accusant l'entreprise de laisser s'écouler des eaux noires toxiques de la décharge et d'émettre des odeurs très nauséabondes et des substances dangereuses dans l'air. En octobre 2015, l'ATSDR a publié un rapport déclarant que les matières radioactives présentes dans la décharge de West Lake n'avaient pas quitté le site et ne présentaient aucun risque significatif pour la communauté environnante. Deux semaines plus tard, Republic Services a déposé 15 rapports d'experts pour défendre le procès. Cinq d'entre eux mentionnent l'évaluation sanitaire de l'ATSDR.

Deux communiqués de presse publiés sur un site web de Republic Services utilisent le rapport de l'ATSDR pour étayer les propres rapports scientifiques de l'entreprise, qui déclarent la décharge sûre. L'agence fédérale de santé publique "a conclu que les données relatives aux eaux souterraines, à l'air et au sol n'indiquaient pas de risque pour la santé des communautés vivant autour de la décharge de West Lake", peut-on lire dans l'un des communiqués.

L'EPA a également adopté le rapport. Neuf jours après sa publication, le St. Louis Post-Dispatch a publié un article d'opinion de Mark Hague, alors administrateur régional de l'EPA.

"Je tiens à vous assurer que l'Agence de protection de l'environnement s'est engagée à protéger la santé publique de la contamination radiologique enfouie dans la décharge de West Lake", a écrit M. Hague. "Récemment, l'Agence fédérale pour les substances toxiques et le registre des maladies a réalisé une consultation sanitaire pour l'EPA, qui a confirmé qu'il n'y avait pas de risque sanitaire hors site à l'heure actuelle

Dans une récente interview accordée à Reuters, M. Hague a déclaré qu'il comprenait les inquiétudes de la communauté, mais qu'il était convaincu que le site était géré de manière appropriée. "Je pense que l'EPA travaille d'arrache-pied pour remettre ce site en état", a-t-il déclaré.

Moins de deux semaines après la publication de l'article d'opinion de M. Hague, le ministère des ressources naturelles du Missouri, en collaboration avec l'EPA, a découvert un sol contaminé par des matières radioactives dans une entreprise privée située à proximité de la décharge. Il avait été transporté par les eaux de pluie, a déclaré Christine Jump, responsable du projet d'assainissement de l'EPA pour West Lake. La zone a été recouverte de roches pour éviter toute exposition. L'EPA a trouvé d'autres sols et eaux souterraines contaminés à proximité du site et déclare qu'elle continue d'évaluer les risques potentiels.

Le plan d'assainissement de l'EPA a évolué au fur et à mesure qu'elle recevait les résultats de nouveaux tests scientifiques, ont déclaré des responsables de l'agence à Reuters. Ils ont déclaré être conscients des inquiétudes de la population, mais sur la base des analyses de l'air, du sol et de l'eau, ils sont convaincus que les matières radioactives présentes sur le site "tel qu'il est aujourd'hui" ne constituent pas un danger pour les habitants des environs. Les conditions sur le site pourraient changer, ont-ils précisé. Ils n'ont pas encore terminé l'analyse sanitaire des eaux souterraines situées à l'extérieur de la décharge, où ils ont trouvé des niveaux élevés de radium et de dioxane. L'EPA classe ce solvant parmi les substances probablement cancérigènes. Il peut endommager le système nerveux central et les reins.

Dans ses réponses à Reuters, Republic a déclaré que les échantillons d'eau souterraine semblaient contenir du radium "d'origine naturelle", "conformément aux autres eaux souterraines de la région" Des représentants de l'EPA ont déclaré à Reuters que Republic ne disposait pas d'informations suffisantes pour faire une telle déclaration. Les tests en cours visent à déterminer si le radium détecté dans les eaux souterraines environnantes provient de la décharge.

Republic affirme qu'aucun de ces tests ne révèle des niveaux de radiation dangereux qui pourraient nuire à la population. L'entreprise continue de citer des études scientifiques, notamment le rapport 2015 de l'ATSDR, comme preuve qu'il n'est pas nécessaire de procéder à un nettoyage complet.

Certains résidents actuels et anciens des environs n'y croient pas. Melissa Mitchell - sans lien de parenté avec Deborah Mitchell, patiente atteinte d'un cancer et voisine - a emménagé avec ses deux enfants dans un ranch de trois chambres à Bridgeton en 1994. Huit ans plus tard, on lui a diagnostiqué la maladie de Grave, une affection de la thyroïde. En 2012, son fils a développé une tumeur bénigne de la taille d'une balle de tennis sur son fémur. Son chien est mort d'un cancer de l'estomac. Mme Mitchell se demande si toutes ces maladies n'ont pas été causées par l'exposition aux rayonnements.

Au fil des ans, elle a vu ses voisins tomber malades tout autour d'elle - à côté, de l'autre côté de la rue, au coin de la rue, à côté de sa maison. Dans cinq maisons du quartier, dix personnes étaient atteintes d'un cancer.

"J'avais l'impression de vivre dans un cimetière", a-t-elle déclaré à Reuters.

L'EPA indique qu'elle étudie actuellement un plan qui obligerait Republic et les autres parties responsables à retirer 94 200 mètres cubes de déchets contaminés par des substances radioactives. C'est assez pour remplir 82 Boeing 747.

Trente-quatre ans après la désignation de la décharge comme site Superfund et plus de huit ans après la publication du rapport de l'ATSDR, les déchets subsistent et continuent de couver sous terre. Étant donné que d'autres contaminations hors site ont été découvertes, les administrateurs de l'EPA ont déclaré à l'agence Reuters qu'ils ne savaient pas quand le nettoyage commencerait. Ils espèrent que ce sera au cours de la prochaine décennie.