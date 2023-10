Rapport de l'emploi américain : " l'inflation salariale s'est modérée au cours du mois " (Pimco)

(AOF) - Tiffany Wilding, économiste Amérique du Nord de PIMCO a livré son analyse sur les chiffres de l'emploi américain publiés la semaine dernière. Selon elle, "malgré le rythme soutenu des embauches, l'inflation salariale s'est modérée au cours du mois, probablement en raison de l'effet des fortes embauches dans les secteurs des loisirs et public, qui ont tendance à être moins rémunérateurs que les autres. Le rapport sur l'emploi de septembre a réservé une très bonne surprise en matière d'emploi, avec toutefois quelques statistiques plus mitigées, explique-t-elle.

" Nous pensons que la surprise positive du rapport de septembre est à la fois le reflet des emplois saisonniers temporaires d'été dans les loisirs et l'enseignement, ainsi qu'une indication de la résilience de l'économie américaine ", atteste Tiffany Wilding.

Les implications pour la Réserve fédérale américaine sont tout aussi compliquées - bien que ce rapport rende clairement plus délicat la question de savoir si elle procédera ou non à une nouvelle hausse à l'automne, le resserrement des conditions financières faisant une grande partie du travail à sa place.

" Nous étions sceptiques quant à la capacité de la Fed à procéder à la hausse qu'elle prévoit actuellement pour le second semestre 2023. Mais à ce stade, nous pensons que les chances sont plus proches d'un tirage au sort. Cela dépendra probablement de l'inflation et des ventes au détail, ainsi que de l'évolution des conditions financières, pour que les responsables de la Fed penchent d'un côté ou de l'autre ".

Rappelons que 336 000 emplois ont été créés, soit plus de deux fois ce qui était attendu (155 000). Les chiffres de juillet et août ont par ailleurs été nettement révisés à la hausse, respectivement à 236 000 et 227 000. Au total, sur ces deux mois, ce sont 119 000 emplois de plus qu'initialement annoncé qui ont été créés.