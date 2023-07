RAPPEL: Organisation d’une visioconférence destinée aux actionnaires et investisseurs particuliers

Organisation d’une visioconférence destinée aux actionnaires et investisseurs particuliers



Llama Group, société pionnière et leader dans l’industrie de la musique digitale annonce l’organisation d’une visioconférence à destination des actionnaires et investisseurs individuels le :

LUNDI 24 JUILLET A 18H00



Cette visioconférence sera l’occasion de présenter la nouvelle orientation stratégique de Llama Group à la suite de la cession de TargetSpot et de permettre aux actionnaires individuels actuels ou futurs d’échanger avec Alexandre Saboundjian, Président Directeur Général et Olivier Van Gulck, Directeur Administratif et Financier.