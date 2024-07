Rapid Nutrition va établir un nouveau partenariat de fabrication en Chine, capitalisant sur le succès du marché

Suite à son entrée réussie sur le marché chinois, Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth: ALRPD), spécialisée dans les produits de santé et de bien-être, est heureuse d'annoncer l'établissement d'un nouveau partenariat de fabrication dans la province du Shandong, en Chine. Cette expansion stratégique vise à rationaliser notre chaîne d'approvisionnement et à personnaliser nos offres pour répondre aux demandes spécifiques des consommateurs chinois, en capitalisant sur l'immense opportunité de marché.



Le nouveau partenariat dans la province du Shandong représente une avancée significative dans la stratégie de croissance de Rapid Nutrition. La production locale devrait réduire les coûts de fabrication de 58 %, permettant à l'entreprise de fournir des produits de haute qualité, fondés sur la science, de manière plus efficace et abordable au marché chinois. Cette expansion a le potentiel de tripler les revenus de Rapid Nutrition au cours des 18 prochains mois.