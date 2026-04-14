Rapid Nutrition renforce son infrastructure de marchés de capitaux avec la nomination de Bowsprit Partners

Londres, Royaume-Uni– 14 avril 2026 – Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth: ALRPD), une entreprise mondiale de HealthTech et de bien-être axée sur des marques nutritionnelles fondées sur des données probantes et des solutions de bien-être intégrant la technologie, a le plaisir d’annoncer la nomination de Bowsprit Partners en tant que conseiller financier et courtier corporate.

Cette nomination fait suite à l’investissement stratégique récent de 5 millions d’euros et s’inscrit dans la poursuite de l’évolution du cadre de gouvernance et des marchés de capitaux de la Société, alors que Rapid Nutrition entame sa prochaine phase de croissance.

Bowsprit Partners est un cabinet de conseil basé au Royaume-Uni, agréé par la FCA et reconnu comme Listing Sponsor sur Euronext, disposant d’une solide expérience dans l’accompagnement de sociétés cotées sur les marchés de croissance européens. Le cabinet apporte une expertise en stratégie de marchés de capitaux, relations investisseurs et conseil réglementaire dans le cadre de cotations transfrontalières.