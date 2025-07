Rapid Nutrition publie sa mise à jour semestrielle 2025

Croissance des revenus d’abonnement, expansion mondiale et fondations stratégiques pour une accélération au second semestre.



Londres, Royaume-Uni – 1 julliet 2025 – Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth : ALRPD), entreprise internationale de technologie de la santé et du bien-être, a le plaisir de présenter un résumé de ses progrès opérationnels et de ses développements stratégiques pour le semestre clos le 30 juin 2025.



Croissance des revenus d’abonnement pour un modèle prévisible

La marque phare de la société, SystemLS, continue de gagner en traction grâce à son offre d’abonnement mensuel, enregistrant une croissance moyenne de 34,5 % par mois, certains mois récents dépassant les 300 %. Ce canal contribue de plus en plus à la prévisibilité des revenus tout en renforçant la capacité de l’entreprise à accroître la valeur vie client.



Clarté financière et exécution stratégique

La société a finalisé avec succès la conversion anticipée de l’ensemble des obligations convertibles en circulation au cours du premier semestre, bien avant le calendrier initial. Cette opération renforce la visibilité financière à court terme et soutient l’exécution ciblée de la stratégie de croissance principale...