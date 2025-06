Rapid Nutrition prêt pour le 618 avec une offensive KOL, une montée en puissance des stocks et des campagnes localisées

Londres, Royaume-Uni – 4 juin 2025 – Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth : ALRPD), un acteur majeur de la santé technologique et du bien-être à l’échelle mondiale, annonce aujourd’hui être pleinement prêt pour le Festival shopping 618, l’un des plus grands événements e-commerce de Chine. L’entreprise a déployé une stratégie ciblée mobilisant des leaders d’opinion (KOL), des influenceurs et une montée en puissance significative de ses stocks afin de répondre à la forte demande des consommateurs et d’accroître sa visibilité sur les plateformes.



Principaux axes de préparation pour le 618 :



• Partenariats KOL et Influenceurs : Collaboration étendue avec un nombre croissant de leaders d’opinion et créateurs de contenu sur Douyin, WeChat et Xiaohongshu pour stimuler la découverte des produits en temps réel, l’engagement via le livestream et la confiance des consommateurs.

• Montée en puissance omnicanale des stocks : Renforcement stratégique des stocks dans les entrepôts en ligne et hors ligne afin de répondre à la demande prévue et d'assurer une livraison rapide et ininterrompue...