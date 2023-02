Rapid Nutrition présente la feuille de route de l'entreprise pour 2023

En 2022, la société a renforcé les fondations de l'entreprise en obtenant un soutien important des investisseurs pour rembourser ses dettes à long terme, en plus de mener à bien l'acquisition stratégique de The Plant-Based Bundle - avec plus de 100 000 clients. L'expansion continue de son portefeuille de propriété intellectuelle comprend l'acceptation de sa marque phare en Chine, un marché clé pour la société en 2023 ; en outre, Rapid Nutrition a fait des progrès notables sur sa nouvelle formule Azurene et a mis à jour la marque phare de perte de poids SystemLS, qui est actuellement en cours de fabrication.



"Notre équipe de gestion diligente a poursuivi son expansion et exécute avec succès sa stratégie de croissance en continuant à progresser sur de nouveaux marchés tout en renforçant les fondamentaux de l'entreprise en distinguant la dette à long terme et en ajoutant des flux de revenus supplémentaires", a déclaré Simon St. Ledger, PDG de Rapid Nutrition. "Nous savons que les fluctuations du marché ont été difficiles, mais nous sommes très optimistes quant aux opportunités qui se présentent à nous."