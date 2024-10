Rapid Nutrition PLC - Résultats de l'Assemblée Générale tenue le 18 octobre 2024

Londres, Royaume-Uni – 18 octobre 2024 – Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth : ALRPD), une entreprise de bien-être naturel axée sur la nutrition basée sur des preuves scientifiques et les produits à base de plantes, annonce que l'Assemblée Générale (l'« Assemblée Générale ») s'est tenue le 18 octobre 2024 à 12h00 (heure du Royaume-Uni) / 9h00 (heure normale de l'Est de l'Australie) le 18 octobre 2024.



Toutes les résolutions énoncées dans l'avis daté du 23 septembre 2024 et soumises à l'Assemblée Générale ont été dûment adoptées.