Rapid Nutrition PLC – Perspectives Stratégiques et Mise à Jour de l’Exécution à Court Terme

Groupe HealthTech solidement capitalisé entre dans une phase de déploiement axée sur l’expansion de sa plateforme, des acquisitions sélectives et le développement de produits fondés sur la science



Londres, Royaume-Uni – 19 février 2026 : Rapid Nutrition PLC, société HealthTech cotée sur Euronext Growth Paris (ALRPD), publie une mise à jour de ses perspectives stratégiques alors que la Société entre dans une phase d’exécution ciblée de ses principales initiatives de croissance.

Rapid Nutrition évolue d’une activité de nutraceutiques premium vers un modèle opérationnel HealthTech personnalisé et structuré autour d’une plateforme, axé sur une nutrition fondée sur des preuves scientifiques et le bien-être immunitaire. Soutenue par un portefeuille opérationnel établi, un engagement orienté vers les abonnements et une allocation disciplinée du capital, la Société bénéficie également d’un financement institutionnel récent à long terme et dispose d’une solide capitalisation pour exécuter sa stratégie.

Le Conseil d’administration estime que la Société a atteint un point d’inflexion, passant de la stratégie à la mise en œuvre.