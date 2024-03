Rapid Nutrition PLC conclut avec succès un accord de conversion, ouvrant la voie à des initiatives stratégiques en 2024

• Remboursement final du prêt convertible en cours (COABS)

• Règlement de toutes les obligations de conversion en suspens (COABS) avec ASO



Londres, Royaume-Uni – 12 Mars 2024 : Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth: ALRPD): a le plaisir d'annoncer la conclusion réussie de son accord de conversion, marquant une étape significative pour sa croissance et la création de valeur en 2024 et au-delà.



Suite à la résiliation de l'accord, Rapid Nutrition a résolu toutes les obligations de conversion en suspens (COABS), s'alignant ainsi sur la vision stratégique de l'entreprise visant à rationaliser sa structure financière et à optimiser sa position en capital. Avec cette étape franchie, Rapid Nutrition est maintenant prête à se concentrer sur l'exécution de ses initiatives de croissance, telles que récemment présentées dans des annonces précédentes.