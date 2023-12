Rapid Nutrition PLC Avis de convocation à l'assemblée Générale

Londres, Royaume-Uni - 13 décembre 2023, 8h00 CET - Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth : ALRPD), société britannique de santé et de bien-être naturels, a le plaisir d'annoncer un avis de convocation à l'assemblée générale (" AG ") de Rapid Nutrition plc (la " Société ").



L'avis de convocation à l'assemblée générale examinant les résolutions ordinaires et spéciales (les "résolutions") figure dans l'avis de convocation officiel disponible sur le site web de l'entreprise.



À l'issue des travaux officiels de l'AG, les résultats définitifs de l'assemblée seront annoncés aux marchés par l'intermédiaire de notre service d'information réglementaire et publiés sur notre site web dès que possible.



Recommandation

Le conseil d'administration considère que toutes les résolutions soumises à l'assemblée sont dans le meilleur intérêt de la société et de ses actionnaires dans leur ensemble. Votre conseil d'administration votera en faveur de ces résolutions et vous recommande à l'unanimité de faire de même.