Rapid Nutrition PLC - Admission à la négociation sur le marché Euronext Growth Paris

Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth Paris : ALRPD), une société de bien-être naturel spécialisée dans la recherche et le développement (« R&D »), la fabrication et la distribution de produits de qualité basés sur la recherche scientifique pour la perte de poids et la gestion des régimes, de produits de nutrition sportive, de vitamines et de compléments alimentaires, annonce aujourd'hui le cours

de son premier jour de cotation.



Le 21 juin 2021, le cours de l'action Rapid Nutrition a été fixé à 0,09€ per share et sera le cours d'ouverture pour les premières négociations sur Euronext Growth Paris le 22 juin 2021.