Rapid Nutrition mise en avant dans USA Today alors que sa présence aux États-Unis se renforce
Londres, Royaume-Uni – 7 octobre 2025 – Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth : ALRPD), Société britannique de technologie de la santé à l’échelle mondiale, Rapid Nutrition continue de gagner en dynamisme aux États-Unis, où elle renforce la notoriété de sa marque grâce à une combinaison d’exposition dans les médias grand public, de crédibilité clinique et d’expansion commerciale.

Dans le cadre de sa dernière avancée, Rapid Nutrition a été mise en avant dans USA Today — l’un des médias les plus respectés et les plus lus aux États-Unis, atteignant plus de 2,6 millions de lecteurs quotidiens. L’article, intitulé :

« L’épuisement professionnel et l’essor du bien-être : Simon St. Ledger explique comment reprendre le contrôle de sa santé stimule la performance mondiale »
(Publié le 3 octobre 2025)

… met en lumière le PDG Simon St. Ledger et sa vision de la montée de l’épuisement professionnel en entreprise ainsi que du besoin croissant de solutions de bien-être proactives au quotidien — des thèmes qui s’alignent directement avec la philosophie des produits de Rapid Nutrition.

« Reprendre le contrôle de sa santé n’est pas seulement un acte personnel — c’est une transformation », déclare St. Ledger.
« Notre mission est de rendre accessibles des outils de bien-être éprouvés, adaptés à la vie quotidienne. »

