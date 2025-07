Rapid Nutrition mis à l'honneur dans le prestigieux magazine Entrepreneur

Londres, Royaume-Uni – 24 juillet 2025 – Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth : ALRPD), Entreprise internationale spécialisée dans la HealthTech et le bien-être, Rapid Nutrition a le plaisir d’annoncer sa mise en avant dans le magazine Entrepreneur — l’une des publications économiques les plus respectées au monde, reconnue pour valoriser les marques innovantes et les leaders visionnaires.

développement dans les principaux marchés internationaux.

« Grâce à un engagement en faveur de la transparence et de la confiance, Rapid Nutrition est devenue une marque qui allie innovation et intégrité. » — Entrepreneur Magazine

Être reconnue par une publication suivie par des millions d’entrepreneurs, d’investisseurs et de décideurs renforce notre crédibilité et notre potentiel de croissance à long terme. Cette reconnaissance témoigne non seulement de la solidité de notre marque, mais souligne également les opportunités à venir alors que nous poursuivons notre expansion mondiale.

Nous restons engagés à faire progresser l’innovation dans le domaine d