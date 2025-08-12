 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Rapid Nutrition lance une plateforme e-commerce nouvelle génération basée sur la toute dernière architecture Shopify
12/08/2025

Cette mise à niveau stratégique offre une expérience client plus rapide et fluide, et positionne la société mondiale de HealthTech pour une croissance évolutive sur les marchés internationaux

Londres, Royaume-Uni – 12 août 2025 – Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth : ALRPD), société internationale de HealthTech et de bien-être, est heureuse d’annoncer le lancement de sa boutique en ligne nouvellement optimisée, développée sur la toute dernière architecture Shopify, publiée le mois dernier. Cette mise à niveau représente une étape clé dans la stratégie de transformation numérique de l’entreprise et renforce ses capacités de vente directe aux consommateurs à l’échelle mondiale.

La plateforme a été repensée pour offrir des performances supérieures, garantissant une expérience d’achat plus rapide et plus fluide sur tous les appareils — avec une évolutivité accrue afin de soutenir l’expansion de la gamme de produits de Rapid Nutrition et de son empreinte internationale.

RAPID NUTRITION
0,0062 EUR Euronext Paris +5,08%

