Rapid Nutrition gagne la confiance d'investisseurs suisses exerçant leur droit de conversion

"Il est réconfortant de voir certains de nos plus grands investisseurs soutenir davantage notre équipe de direction, pour qui les priorités sont la création de valeur pour les actionnaires, le renforcement de nos initiatives, et une poursuite de notre expansion mondiale", a déclaré Simon St. Ledger, PDG de Rapid Nutrition. "Cette augmentation de capital vient consolider notre stratégie de croissance tout en améliorant notre bilan. Nous entrons dans la seconde moitié de l'année avec un esprit de mise en œuvre et de croissance. Comme toujours, nous apprécions le vote de confiance notable."



Plus tôt dans l'année, Rapid Nutrition a annoncé qu'elle avait placé collectivement des obligations convertibles, notamment auprès du gestionnaire d'actifs suisse Alternative Gestion S.A. et de Nice & Green, une société d'investissement suisse indépendante. Cette conversion portera le capital social de Rapid Nutrition à un nombre total de droits de vote de 43 279 811, conformément à l'inscription au registre du commerce. Le produit de l'opération sera consacré au financement des plans de croissance de la société en 2021 et dans les années à suivre.



Les nouvelles actions seront attribuées sous réserve uniquement de l'admission à la cotation des nouvelles actions. Cette cotation devrait avoir lieu en temps voulu.