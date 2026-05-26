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Rapid Nutrition Finalise une Transaction de 2 Millions AUD pour une Plateforme Australienne de Bien-Être
information fournie par Boursorama CP 26/05/2026 à 04:43

Londres, Royaume-Uni – 26 mai 2026 – Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth : ALRPD), société mondiale HealthTech spécialisée dans les marques de nutrition fondées sur des preuves scientifiques, fait aujourd'hui le point sur la transaction relative à la plateforme australienne de bien-être annoncée initialement le 23 avril 2026 et mise à jour plus récemment le 19 mai 2026, avec un règlement prévu avant la fin du S1 2026.

Le montant global de la transaction, d'environ 2 millions AUD, a été entièrement financé à partir des ressources de trésorerie existantes, accompagné d'un complément de prix (« earn-out ») basé sur la performance et payable sous réserve de certaines conditions opérationnelles convenues environ 12 mois après la finalisation de l'opération. La transaction a été structurée sans émission d'actions et n'entraîne donc aucune dilution pour les actionnaires.

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