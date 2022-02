Rapid Nutrition étend sa marque phare à l'international

Londres, Royaume-Uni – 2nd février 2022, 8h00 CET - Poursuivant l'expansion de son offre de nutrition scientifique innovante à travers le monde, Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth : ALRPD, OTCQB : RPNRF), a répondu à la demande croissante d'offres de santé et de bien-être biologiques avec de nouvelles offres de distribution et de saveurs.



Rapid Nutrition, une société de soins de santé naturels axée sur la nutrition fondée sur des preuves, la gestion des régimes alimentaires et les produits des sciences de la vie, dont la distribution est en pleine expansion dans le monde entier, élargit son offre de produits et poursuit la croissance de sa distribution. Elle distribue désormais ses produits de santé et de bien-être biologiques en Australie, en Asie, en Europe, en Amérique du Nord et dans la région EMEA, ainsi que par le biais de ses canaux de commerce électronique.



"L'industrie des suppléments est plus forte que jamais, car de plus en plus de consommateurs et d'entreprises reconnaissent l'importance de la santé et du bien-être", a déclaré Simon St. Ledger, PDG de Rapid Nutrition. "Nous sommes fiers de servir de leader du marché en fournissant des produits de bien-être innovants à plus de personnes à travers le monde tout en élargissant les options pour manger et vivre bien."