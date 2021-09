Rapid Nutrition étend sa distribution en Afrique

Londres, Royaume-Uni - 14 Septembre 2021, 8h00 CET - Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth : ALRPD, OTCQB : RPNRF), va ouvrir sa distribution à l'Afrique prochain trimestre. Rapid Nutrition, une société de santé naturelle axée sur la nutrition sportive, la gestion des régimes alimentaires et les produits des sciences de la vie, distribue actuellement ses produits de santé et de bien-être biologiques en Australie, Asie, Europe, Amérique du Nord ainsi que dans ses magasins en ligne, notamment Amazon.



En outre, la société a nommé Emmanuel Mensah, basé au Ghana, pour lancer sa marque SystemLS en Afrique. M. Mensah est un chef de vente chevronné et un passionné de bien-être qui possède une grande expérience et des connaissances réglementaires dans le secteur des soins de santé.



"Les marques occidentales de bien-être telles que SystemLS sont incroyablement bien accueillies sur le marché en pleine croissance de l'Afrique, où nous constatons une forte demande de produits de santé et de bien-être", a déclaré Mensah. "Nous sommes honorés d'avoir été choisis par Rapid pour représenter SystemLS sur ce marché clé et nous sommes impatients d'apporter cette précieuse gamme en Afrique."