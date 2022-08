Rapid Nutrition établit un partenariat avec Tismore pour lancer une nouvelle formule de soutien immunitaire

Rapid Nutrition PLC, une entreprise de soins de santé naturels spécialisée dans la nutrition sportive, la gestion des régimes alimentaires et les produits des sciences de la vie, avec une distribution importante dans le monde entier, sa filiale australienne a conclu un partenariat avec le principal fabricant australien Tismore pour lancer la première série de production de sa formule brevetée de soutien de l'immunité. La formule de soutien immunitaire naturel Azurene est une formule anti-inflammatoire qui peut aider à soulager les symptômes du rhume et de la grippe et soutient aussi la circulation et la santé des yeux.



La formule herbale, qui contient des ingrédients traditionnellement utilisés dans la médecine herbale européenne pour traiter les rhumes et les grippes, est le résultat de plusieurs années de recherches approfondies, y compris des tests in-vitro, de la littérature savante et des tests cliniques. Précédemment, Rapid Nutrition a remporté une subvention d'Innovation Connections pour poursuivre le développement et la commercialisation de la formule.



“Tismore excelle dans son soutien à une variété d'entreprises pharmaceutiques mondiales qui comprennent Sanofi et GSK, faisant d'eux notre partenaire idéal pour ce projet remarquable,” a déclaré Simon St. Ledger, le PDG de Rapid Nutrition. “Nous sommes ravis d'offrir à nos actionnaires un accès privilégié à la formule avant son lancement mondial et de partager ce développement important avec le monde entier.”