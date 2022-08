Rapid Nutrition établit un partenariat avec Grounded Emballage pour soutenir l'emballage durable de sa marque phare

Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth: ALRPD, OTCQB: RPNRF), établit un partenariat avec la société australienne Grounded pour un emballage durable ultramoderne. Une entreprise de soins de santé naturels spécialisée dans la nutrition fondée sur des preuves, la gestion des régimes alimentaires et les produits des sciences de la vie avec une distribution étendue Rapid Nutrition fait la transition vers des emballages recyclables et compostables à base de plantes pour sa gamme complète de produits SystemLS.

La gamme de produits phare de la société SystemLS comprend une variété de shakes hyperprotéinés, de super aliments biologiques, de poudres véganes, de stimulateurs de métabolisme naturels et de barres hyperprotéinées, tous soutenus par des avantages pour la santé basés sur des preuves. Rapid Nutrition a annoncé précédemment l'utilisation d'ingrédients alimentaires complets, propres et durables dans toutes ses formules.

Dans le cadre de notre engagement constant envers la durabilité à tous les niveaux, nous sommes ravis de nous joindre à Grounded Emballage pour réduire les émissions de carbone et soutenir le nettoyage des rivières et des océans du monde,” a déclaré Simon St. Ledger, PDG de Rapid Nutrition.“Nous nous sommes concentrés sur l'innovation dès le début et cet emballage durable est le fruit de la science des matériaux la plus avancée. Notre engagement envers le monde qui nous entoure englobe les ingrédients, les emballages, les pratiques commerciales et notre mission