Rapid Nutrition est considéré comme un acteur à suivre dans le secteur de la santé et du bien-être par l'International Business Times

Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth : ALRPD, OTCQB : RPNRF), en tant que "marque de nutrition pour les marchés mondiaux", International Business Times a récemment mis en évidence la société de soins de santé naturels axée sur la nutrition sportive, la gestion des régimes alimentaires et les produits des sciences de la vie avec une distribution mondiale étendue comme une société à surveiller. L'article a souligné la croissance impressionnante de Rapid Nutrition aux États-Unis, en plus de ses partenariats clés et de ses produits d'alimentation complète sans OGM, respectueux de l'équilibre cétonique et végétaliens.



Selon l'International Business Times, le secteur de la nutrition sportive et de santé devrait atteindre 35,4 milliards de dollars d'ici 2024 et la part de marché substantielle de Rapid Nutrition ainsi que ses produits haut de gamme en font un "leader en plein essor" dans ce secteur.



"Dans son récent article, l'International Business Times réaffirme l'orientation de notre entreprise alors que nos produits innovants continuent de gagner du terrain sur les marchés clés du monde entier", a déclaré Simon St. Ledger, PDG de Rapid Nutrition. "En gardant un œil sur la croissance mondiale, nous restons concentrés sur les partenariats stratégiques, les canaux de distribution mondiaux diversifiés, l'amplification de la capacité de marketing et la poursuite de l'offre des meilleurs produits de santé et de bien-être basés sur la science."