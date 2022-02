Rapid Nutrition engage Zephirin Group pour assurer la couverture des marchés financiers

Londres, Royaume-Uni -2nd février 2022, 8h00 CET - Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth : ALRPD, OTCQB : RPNRF), une société de soins de santé naturels axée sur la nutrition sportive, la gestion des régimes alimentaires et les produits des sciences de la vie, avec une distribution mondiale croissante et des marques de bien-être dans le monde entier, a engagé le Zephirin Group pour assurer la couverture des marchés financiers.



Afin d'offrir une vision indépendante de Rapid Nutrition PLC, nous nous sommes associés au Zephirin Group pour fournir une couverture des marchés financiers. La couverture des rapports trimestriels sera disponible en anglais, en français et en chinois afin d'augmenter la diffusion sur les marchés clés.