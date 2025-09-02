Rapid Nutrition conclut un accord de licence de marque pour Creapure®, la référence absolue en matière de creatine



Rapid Nutrition lance une créatine cliniquement prouvée, vegan-friendly, sous la marque SystemLS™, intégrant Creapure® — la créatine la plus respectée au monde — afin de répondre à une demande croissante des consommateurs.



Londres, Royaume-Uni – 2 septembre 2025 – Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth : ALRPD), entreprise internationale de HealthTech et de bien-être dédiée à l'amélioration de la santé par des solutions nutritionnelles personnalisées et fondées sur la science, est heureuse d’annoncer la signature d’un accord de licence de marque pour l’utilisation de Creapure®, largement reconnue comme la référence absolue en matière de créatine monohydrate.



Produite en Allemagne selon des normes strictes certifiées GMP, Creapure® est réputée pour sa pureté, sa sécurité et ses performances exceptionnelles. Certifiée vegan et soutenue par plusieurs décennies de recherches scientifiques, Creapure® s’aligne parfaitement avec l’engagement continu de Rapid Nutrition à offrir des formulations propres, de qualité supérieure et transparentes.