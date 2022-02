Rapid Nutrition conclut avec succès un accord de financement pour soutenir une croissance mondiale accélérée

Londres, Royaume-Uni - 25 février 2022 – Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth : ALRPD, OTCQB : RPNRF), une société de bien-être naturel spécialisée dans la nutrition biologique à base d'aliments complets et dans les produits à base de plantes médicinales, annonce aujourd'hui la signature d'un engagement de financement de 30 millions d'euros maximum de la part de Negma Group, un groupe d'investissement diversifié, dans le but de renforcer son bilan et de soutenir les initiatives de croissance de l'entreprise et l'expansion de Rapid Nutrition au niveau mondial.



“ La mise en œuvre de cette stratégie favorisera la croissance de Rapid Nutrition sur les marchés mondiaux et en ligne, tout en soutenant la demande mondiale soutenue et l'intérêt pour les produits biologiques de santé et de bien-être", a déclaré le CEO de Rapid Nutrition, Simon St. Ledger. "Notre conseil d'administration continue à repousser les limites en soutenant et en dirigeant l'innovation dans les produits, le développement commercial, les partenariats et les initiatives de croissance afin de soutenir fortement une croissance forte mais durable, ancrant les bénéfices futurs. Ce financement soutiendra également les initiatives de relations avec les investisseurs du groupe et l'accès à des services et des liquidités significatifs sur le marché des capitaux, notre priorité numéro un étant d'améliorer la valeur pour les actionnaires."