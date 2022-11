Rapid Nutrition compte acquérir une entreprise de bien-être de renom pour mener à bien sa stratégie de croissance diversifiée

Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth: ALRPD), a entamé des discussions pour acquérir une entreprise de cosmétiques prospère, reconnue dans le monde entier pour ses produits innovants et durables soutenus par une clientèle importante. Entreprise aux produits de bien-être naturels axée sur la nutrition biologique complète et les produits à base de plantes développés sur une base scientifique avec une distribution mondiale en expansion, Rapid Nutrition continue d'accélérer sa stratégie mondiale de croissance diversifiée en mettant l'accent sur l'acquisition d'entreprises de vente directe aux consommateurs bien établies.



L'acquisition, dont la finalisation est prévue avant la fin de l'année et sous réserve de respecter certaines conditions, agrémentera la clientèle actuelle de Rapid Nutrition tout en permettant une pénétration de marché accélérée dans une nouvelle source de croissance et de revenus. L'entreprise de produits beauté fonctionne sur un modèle d'abonnements de grande envergure axé sur la beauté et le bien-être.