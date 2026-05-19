Rapid Nutrition avance dans un projet en Australie

La société spécialisée dans les marques de nutrition fondées sur des données scientifiques a dévoilé une mise à jour concernant son projet stratégique australien annoncé le 23 avril dernier.

Rapid Nutrition a achevé avec succès son processus de vérifications et d'audits ("due diligence") et les dernières procédures usuelles liées à la transaction progressent vers une finalisation au cours des prochaines semaines.

Cette transaction devrait permettre d'élargir la présence de la société sur son marché local tout en renforçant immédiatement son offre de produits grâce à l'accès à plus de 89 marques tierces de nutrition et de bien-être de premier plan, venant compléter et soutenir la visibilité croissante des marques phares détenues.

La transaction devrait également soutenir l'expansion continue de la plateforme e-commerce de Rapid Nutrition grâce à une gamme élargie de produits de bien-être reconnus sur le marché ainsi qu'à de nouvelles opportunités de développement de la relation client.

Comme indiqué précédemment, la direction estime que la transaction pourrait soutenir environ 5 millions de dollars australines d'opportunités de revenus annualisés supplémentaires au sein de l'écosystème opérationnel élargi du groupe.