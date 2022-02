Rapid Nutrition annonce la conversion d'instruments convertibles

Londres, Royaume- 23 février 2022 - Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth Paris : ALRPD, OTCQB : RPNRF), une société de bien-être naturel axée sur la nutrition biologique à base d'aliments complets et les produits à base de plantes scientifiques, annonce en référence à son annonce médiatique du 29 juillet 2021, des avis de conversion valides des investisseurs ont été reçus pour 22,429,839 nouvelles actions. Suite à la conversion, le nombre total d'actions en circulation est de 67,005,935.

Les Actions Nouvelles ont été attribuées uniquement sous réserve de l'admission à la cote des Actions Nouvelles sur Euronext Growth (« Admission »). Cette inscription a pris effet le 23 février 2022.

L'attribution des Actions Ordinaires Nouvelles est effectuée conformément aux autorisations existantes d'attribuer des actions et d'autres titres pertinents et de supprimer les droits de préemption en vertu de l'article 551 de la Loi sur les sociétés de 2006, que les administrateurs ont reçu lors de l'Assemblée générale annuelle de la Société tenue le 13 mai 2021.