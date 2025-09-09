 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Nikkei 225
43 744,91
+0,23%
Rapid Nutrition annonce des améliorations opérationnelles et une expansion de ses produits pour stimuler sa croissance mondiale
information fournie par Boursorama CP 09/09/2025 à 04:39

Rapid Nutrition PLC, La société fournit une mise à jour stratégique concernant la fabrication, l’innovation et une stratégie ciblée d’acquisitions pour accompagner son développement à l’échelle mondiale et créer de la valeur pour ses actionnaires.
À la suite du lancement de son produit à base de Creapure®, Rapid Nutrition élargit désormais son portefeuille de produits fondés sur des données scientifiques avec des extensions de saveurs et de nouveaux formats riches en protéines, y compris des snacks nutritionnels pratiques à emporter. Cette expansion reflète les tendances du secteur, dans lequel les consommateurs soucieux de leur santé recherchent de plus en plus des solutions fonctionnelles, cliniquement validées, adaptées à un mode de vie moderne et rapide.
Il est à noter que cette orientation stratégique reflète les tendances émergentes de l'industrie. Un article de Bloomberg, publié le lendemain de l’annonce initiale de Rapid Nutrition concernant son produit à base de Creapure®, met en lumière une dynamique similaire, soulignant la demande croissante de cr

RAPID NUTRITION
0,0051 EUR Euronext Paris -1,92%

