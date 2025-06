Rapid Nutrition accélère la finalisation de l’accord de conversion des obligations convertibles avec ACM

La société conclut la conversion des obligations avec six mois d’avance, renforçant ainsi sa solidité financière et sa progression stratégique



Londres, Royaume-Uni – 18 juin 2025 – Rapid Nutrition PLC (Euronext Growth : ALRPD), une entreprise internationale spécialisée en HealthTech et bien-être, a le plaisir d’annoncer le remboursement anticipé et la conversion de son accord d’obligations convertibles avec ACM, initialement prévu sur une période de 12 mois. Grâce aux progrès significatifs réalisés au cours du premier semestre, la société a pu finaliser l’accord en seulement six mois.



Cette finalisation anticipée représente une avancée importante dans les efforts continus de Rapid Nutrition pour renforcer sa structure de capital et optimiser l’alignement avec ses actionnaires. Cette conclusion accélérée reflète l’engagement de la société envers une gestion financière rigoureuse et une exécution opérationnelle efficace à l’échelle mondiale, notamment sur les marchés clés que sont la Chine, les États-Unis et l’Europe.