Rapid Micro Biosystems progresse grâce à la commande de systèmes d'automatisation supplémentaires par Samsung Biologics

12 mars - ** Les actions de la société de fabrication de médicaments Rapid Micro Biosystems RPID.O augmentent de 3 % à 4,50 $ avant la mise sur le marché
** La société indique qu'elle a obtenu une nouvelle commande multi-systèmes de Samsung Biologics pour déployer sa plateforme Growth Direct
** Growth Direct automatise les contrôles de qualité microbienne, aidant les fabricants de médicaments à accélérer les tests de sécurité pour les produits biologiques et les vaccins - RPID
** La commande élargit un partenariat existant avec Samsung Biologics, un important fabricant sous contrat pour l'industrie pharmaceutique, déclare Co
** Le directeur général Robert Spignesi affirme que les systèmes fournissent des résultats plus rapides et une plus grande précision alors que Samsung augmente sa production
