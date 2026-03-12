 Aller au contenu principal
Rapid Micro Biosystems progresse grâce à la commande de systèmes d'automatisation supplémentaires par Samsung Biologics
information fournie par Reuters 12/03/2026 à 11:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 mars - ** Les actions de la société de fabrication de médicaments Rapid Micro Biosystems RPID.O augmentent de 3 % à 4,50 $ avant la mise sur le marché

** La société indique qu'elle a obtenu une nouvelle commande multi-systèmes de Samsung Biologics pour déployer sa plateforme Growth Direct

** Growth Direct automatise les contrôles de qualité microbienne, aidant les fabricants de médicaments à accélérer les tests de sécurité pour les produits biologiques et les vaccins - RPID

** La commande élargit un partenariat existant avec Samsung Biologics, un important fabricant sous contrat pour l'industrie pharmaceutique, déclare Co

** Le directeur général Robert Spignesi affirme que les systèmes fournissent des résultats plus rapides et une plus grande précision alors que Samsung augmente sa production

** Les actions seront multipliées par trois d'ici à 2025

