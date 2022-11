Raphaëlle Bacqué et Vanessa Schneider : «Dans un groupe familial, les dirigeants sont hantés par la malédiction de la troisième génération»

Raphaëlle Bacqué et Vanessa Schneider sont grands reporters au Monde. (© S . Kirsenbaum)

Raphaëlle Bacqué et Vanessa Schneider sont l’une et l’autre grand reporter au Monde. Elles sont les auteures de plusieurs ouvrages à succès. Raphaëlle Bacqué a notamment écrit Richie (Grasset), L’Enfer de Matignon (Albin Michel) et La Communauté (Albin Michel) avec Ariane Chemin. Vanessa Schneider a notamment publié Le Mauvais Génie (Fayard) avec Ariane Chemin et La Déprime des politiques (Seuil).

Dans votre livre «Successions, l’argent, le sang et les larmes» (Albin Michel), vous radiographiez douze empires familiaux français – Bouygues, LVMH, Pinault, JCDecaux... – à travers le prisme de la transmission. Ces groupes sont hétérogènes. Avez-vous néanmoins trouvé un dénominateur commun ?

Vanessa Schneider : Le dénominateur commun réside dans la transmission du pouvoir, une étape particulièrement compliquée et cruciale, car se pose alors le problème du choix. Qui va tenir les rênes après le retrait ou le décès du fondateur ou de celui qui est aux commandes ? On entre dans l’humain, les secrets de famille, les rivalités frères-sœurs, les divorces mal digérés, l’enfant préféré... Les relations intra familiales et interpersonnelles jouent énormément dans ces décisions.

Raphaëlle Bacqué : Le choix du bon successeur, lorsqu’on a une vision dynastique, devrait relever du rationnel, mais il est en fait éminemment passionnel. Tous les grands