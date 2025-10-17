Rani Therapeutics signe un accord de licence de 1,09 milliard de dollars avec la société japonaise Chugai Pharma

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails sur l'accord dans les paragraphes 7-8)

Rani Therapeutics RANI.O a annoncé vendredi un accord de licence pour développer et vendre une version orale de l'anticorps expérimental 4519.T de Chugai Pharmaceutical, avec des options d'extension à cinq médicaments supplémentaires, ce qui valorise potentiellement l'accord à 1,09 milliard de dollars.

Les actions de la société Rani, basée à San Jose, ont plus que doublé dans les échanges avant la mise sur le marché.

Selon les termes de l'accord, Rani recevra un paiement initial de 10 millions de dollars, jusqu'à 75 millions de dollars en transfert de technologie et en étapes de développement, ainsi que jusqu'à 100 millions de dollars en étapes de vente et des redevances à un chiffre pour le premier programme sous licence, qui cible une maladie rare.

La société Chugai, basée à Tokyo, a la possibilité de concéder jusqu'à cinq autres licences dans des conditions similaires.

Ce partenariat associe la plateforme d'administration de médicaments par voie orale de Rani et l'expertise de Chugai en matière d'anticorps complexes sur les marchés mondiaux, a déclaré Talat Imran, directeur général du développeur de médicaments Rani.

Il a ajouté que dans de nombreux cas, les traitements oraux pour diverses maladies sont limités, ce qui oblige les patients à recourir à des injections, qui peuvent être contraignantes et avoir un impact sur l'observance.

Rani a également annoncé un placement privé de 60,3 millions de dollars mené par Samsara BioCapital, avec la participation de nouveaux investisseurs et d'investisseurs existants.

La société a déclaré que le produit du placement privé, le paiement initial et les étapes de transfert de technologie prévues de 18 millions de dollars de Chugai devraient financer ses activités jusqu'en 2028.

Le fabricant de médicaments Roche ROG.S est l'actionnaire majoritaire de Chugai Pharmaceuticals.