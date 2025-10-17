 Aller au contenu principal
Rani Therapeutics signe un accord de licence de 1,09 milliard de dollars avec la société japonaise Chugai Pharma
information fournie par Reuters 17/10/2025 à 13:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Rani Therapeutics RANI.O a déclaré vendredi avoir conclu un accord de licence pour un médicament oral avec la société japonaise Chugai Pharmaceutical 4519.T , avec une option pour étendre l'accord à jusqu'à cinq médicaments, ce qui pourrait porter la valeur totale de l'accord à 1,09 milliard de dollars.

Valeurs associées

CHUGAI PHARM
39,340 EUR Tradegate -0,71%
CHUGAI PHARM
48,5900 USD OTCBB -0,94%
RANI THERAP RG-A
1,6400 USD NASDAQ +248,27%
