Rani Therapeutics signe un accord de licence de 1,09 milliard de dollars avec la société japonaise Chugai Pharma

Rani Therapeutics RANI.O a déclaré vendredi avoir conclu un accord de licence pour un médicament oral avec la société japonaise Chugai Pharmaceutical 4519.T , avec une option pour étendre l'accord à jusqu'à cinq médicaments, ce qui pourrait porter la valeur totale de l'accord à 1,09 milliard de dollars.