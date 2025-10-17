Rani Therapeutics plus que double sa valeur grâce à un accord de licence de plus d'un milliard de dollars avec la société japonaise Chugai

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 octobre - ** Les actions du développeur de médicaments Rani Therapeutics RANI.O augmentent de 156,95 % à 1,21 $ en pré-marché

** La société signe un accord de licence avec la société japonaise Chugai Pharmaceutical 4519.T pour développer une pilule expérimentale, avec une option pour l'étendre à jusqu'à cinq médicaments, ce qui pourrait porter la valeur totale de l'accord à plus d'un milliard de dollars

** Selon les termes de l'accord, pour le premier médicament, Rani recevra 10 millions de dollars en paiement initial et est éligible pour recevoir jusqu'à 75 millions de dollars en jalons technologiques et de développement, et jusqu'à 100 millions de dollars en jalons de vente et en redevances à un chiffre sur les ventes de produits

** Chugai a la possibilité d'étendre ses droits à jusqu'à cinq cibles médicamenteuses supplémentaires dans des conditions similaires, ce qui, si Chugai l'exerce pleinement, pourrait porter la valeur totale de l'accord à 1,085 milliard de dollars

** Jusqu'à la dernière clôture, RANI a baissé de ~66% depuis le début de l'année