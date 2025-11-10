Ranger Energy : baisse du bénéfice trimestriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 novembre - ** Les actions de la société de services pétroliers Ranger Energy Services RNGR.N chutent de près de 3 % à 13,34 $ avant le marché

** RNGR affiche un bénéfice net de 1,2 million de dollars pour le troisième trimestre, contre 8,7 millions de dollars il y a un an

** La société affiche un chiffre d'affaires de 128,9 millions de dollars pour le troisième trimestre, soit une baisse de près de 16 % par rapport à l'année dernière

** RNGR a annoncé lundi l'acquisition d'American Well Services, une société axée sur le bassin permien, pour environ 90,5 millions de dollars dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont baissé de 11,2 % depuis le début de l'année