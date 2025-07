Randstad: bénéfice net ajusté en baisse de 29% au 2e trimestre information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 10:30









(Zonebourse.com) - Randstad publie un chiffre d'affaires de 5,79 milliards d'euros au 2e trimestre, en baisse de 5% sur un an.



Dans le détail, le chiffre d'affaires par jour ouvré a reculé de 1 % en Amérique du Nord. En Europe du Nord, il a diminué de 4 %, tandis qu'en Europe du Sud, au Royaume-Uni et en Amérique latine, il a baissé de 3 %. En région Asie-Pacifique, il a progressé de 2 %.



' Les tendances d'activité début juillet restent alignées avec celles du deuxième trimestre, avec des volumes stables par rapport à juin ', indique l'agence d'emploi.



L'EBITA trimestriel ressort à 136 millions d'euros, inchangé par rapport à la même période un an plus tôt. En revanche, le bénéfice net ressort à 47 millions d'euros, en baisse de 40%. En données ajustées, le bénéfice net s'établit à 84 millions d'euros (-29%).



Randstad annonce également l'annulation de 4 891 888 actions ordinaires acquises dans le cadre de son programme de rachat de 400 MEUR, lancé en février 2023. Après cinq tranches d'achat, la réduction de capital deviendra effective à l'issue d'une période légale d'opposition de deux mois.





