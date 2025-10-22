 Aller au contenu principal
Randstad-Bénéfice d'exploitation au-dessus des attentes au T3
22/10/2025

Randstad RAND.AS a annoncé mercredi un bénéfice d'exploitation supérieur aux attentes au titre du troisième trimestre, citant une maîtrise des coûts, tout en relevant légèrement ses perspectives pour le prochain trimestre.

Le spécialiste de l'intérim et du recrutement a enregistré un bénéfice d'exploitation de 191 millions d'euros pour le troisième trimestre, dépassant ainsi les attentes des analystes qui tablaient sur 182 millions d'euros selon un consensus fourni par la société.

Le directeur général, Sander van't Noordende, a déclaré qu'une "forte discipline en matière de coûts" était en partie responsable des progrès réalisés au cours du dernier trimestre.

Le groupe a par également déclaré s'attendre à ce que la marge brute et les dépenses d'exploitation du prochain trimestre soient "légèrement plus élevées".

Tandis que la guerre commerciale mondiale et les difficultés économiques des principales économies européennes assombrissent le marché de l'emploi, les recruteurs se sont retrouvés dans une situation délicate.

Les signes de stabilisation observés précédemment se sont toutefois poursuivis, le recul en glissement annuel du chiffre d'affaires organique enregistré au cours des trimestres précédents s'étant réduit à 1,2%, contre -2,3% au deuxième trimestre.

Les résultats de Randstad donnent par ailleurs un aperçu de la santé du marché du travail aux États-Unis, le "shutdown" du gouvernement américain ayant interrompu la publication des données officielles sur l'emploi.

Le chiffre d'affaires pour l'Amérique du Nord a reculé de 1% par rapport au trimestre précédent.

(Rédigé par Jakob Van Calster ; version française Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

RANDSTAD
36,8200 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
